Daniel Křetínský potvrzuje své zalíbení ve Francii a investicích do médií. Ve spojení s podnikateli Stéphanem Courbitem a Pierrem-Edouardem Stérinem podal nabídku na odkoupení minoritního podílu ve vydavatelské skupině Editis, která je druhá největší na francouzském trhu. Patří do ní řada menších vydavatelů, kteří tisknou velké množství knižních i magazínových titulů, včetně průvodce Lonely Planet nebo časopisu Oh!.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se