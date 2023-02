Zhruba 60 procent Rusů podporuje válku na Ukrajině. Někteří tvrdí, že ve válce bylo prolito tolik krve, že nezbývá než Ukrajinu okupovat, protože mír už není možný. V rozhovoru s HN to tvrdí Denis Volkov, šéf nezávislé sociologické společnosti Levada Center v Rusku. Zároveň vysvětluje, že i přes ruské válečné ztráty a kritizovanou mobilizaci klesl počet kritiků prezidenta Vladimira Putina.

Když si vzpomenete na situaci na začátku loňského února, chápali Rusové, že může začít válka? A co si o tom mysleli?

Už od konce roku 2021 všechny naše výzkumy ukazovaly, že Rusové nevylučovali možnost, že skutečně válka vypukne. Při hloubkových skupinových rozhovorech říkali, že Západ a jmenovitě USA nás zatahují do války. „To jim máme jako ustupovat?“ říkali mnozí. „Nechceme, ale copak máme na vybranou? Budeme muset, protože na Donbasu to je ruskojazyčné obyvatelstvo. To jsou fakticky Rusové, musíme je bránit,“ zaznívalo ve výzkumech počátkem loňského roku. Takže hlavní rysy veřejného mínění, které vidíme i dnes, byly zformované už dva měsíce před válkou. Začala také růst popularita prezidenta Vladimira Putina a týden před válkou již více než polovina dotázaných říkala, že za eskalaci napětí mohou Spojené státy.