Fialova vláda dala dosud nejkomplexnější odpověď na to, jakou budoucnost si představuje pro Českou televizi a Český rozhlas. Obě média veřejné služby živí poplatky, které se nezvedly už řadu let. Před otázkou, co bude dál, ministr kultury ještě loni kličkoval.

Většinou říkal, co nechce – například zvyšovat poplatky nebo rozšířit prostor pro reklamu v České televizi. Ale nikdy nedodal, co tedy chce. Tazatelům vzkázal, že řešení má navrhnout Rada České televize. Jemu to prý nepřísluší, ačkoliv je jeho ministerstvo garantem mediálních zákonů. A tedy také legislativy související s poplatky.