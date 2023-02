Polsko má za sebou čtyřletý solární boom, v polovině loňského roku však zájem rychle opadl a mnoho instalačních firem zbankrotovalo. Když se to stane, jejich klienti mohou přijít o mnohaleté záruky na solární elektrárny i servis. „V Polsku takto bez garance zůstalo více než 700 tisíc domácností,“ upozorňuje Michal Gondek ze společnosti Columbus Energy na to, co by měli vzít v úvahu Češi, protože do solárního boomu teprve vstupují.

Polsko v domácí fotovoltaice předvedlo fascinující skok. Ještě v roce 2015 ji tam mělo zhruba 5000 domácností. Koncem loňského roku se jejich počet vyšplhal na 1,2 milionu, takže ji teď má přibližně 14 procent domácností a při pohledu na střechy budov je to nepřehlédnutelné. „Splnili jsme tak náš cíl pro rok 2040,“ upozorňuje mluvčí polského ministerstva klimatu a životního prostředí Aleksander Brzózka.