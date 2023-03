Již od příštího roku by v Německu mohl začít platit zákaz instalace nových kotlů na plyn a topný olej. Počítá s tím alespoň návrh zákona, na němž pracují ministerstvo hospodářství a ministerstvo pro bydlení a výstavbu. Německá vláda chce opatřením podle veřejnoprávní televize ARD přispět ke snížení škodlivých emisí a k ochraně klimatu. Pro řadu obyvatel to může znamenat, že v příštích letech budou muset zmodernizovat své topné systémy.

Německá vláda počítá s tím, že od 1. ledna 2024 by každé nově instalované topení mělo být nejméně z 65 procent vyhříváno obnovitelnými zdroji energie. Nový návrh, který ještě může dostát změn, by od stejného data zakázal instalaci kotlů, které fungují výhradně na bázi fosilních paliv, tedy zejména plynu a topného oleje.

Výjimku by po dobu tří let měli lidé, jimž se porouchal již dříve instalovaný kotel tohoto typu. Starší kotle na plyn a topný olej by měla postupně nahrazovat především tepelná čerpadla, kotle na biomasu a dálková topení. Kompletní zákaz používání kotlů na plyn a topný olej má přijít za 30 let.

Plány dvojice ministerstev ale už teď narážejí na odpor. Opoziční konzervativní unie CDU/CSU o nich hovoří jako o typické politice zákazů ze strany Zelených a kritika se ozývá i od koaličních svobodných demokratů (FDP).

Ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck počítá s tím, že přechod k ekologičtějším kotlům bude finančně podporovat stát. Německo se zavázalo k tomu, že se do roku 2045 stane klimaticky neutrální zemí.