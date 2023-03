Zdá se nám to, nebo se o tom v poslední době jen více diskutuje? Vypadá to, že dětí v předškolním věku, které mají obtíže s mluvením, je čím dál více. Logopedi i speciální pedagogové hlásí, že zdání neklame: dětí s poruchami řeči skutečně přibývá. Logopedické vady jsou druhým nejčastějším důvodem odkladu školní docházky. Loni kvůli nim podle České školní inspekce do první třídy nenastoupilo 23 procent dětí, o rok dříve to bylo 21 procent dětí, které přišly k zápisu. A to přesto, že prevence těchto poruch se posiluje.

Petra L. z Prahy chodí s dcerou už rok a půl k logopedovi. Kontakt si sama vyžádala u pediatra po nástupu své dcery do mateřské školy. Tehdy si všimla, že dívka mluví hůře než ostatní děti. „Absolvovali jsme také vyšetření u foniatra a psychologa, aby se vyloučila vývojová vada. Ta se naštěstí nepotvrdila, šlo jen o opožděný vývoj řeči. Takže chodíme k logopedovi a stále pracujeme na výslovnosti,“ popsala HN.