České podniky, které stále mají dceřiné společnosti v Rusku, čelí dalšímu problému. Rada Evropské unie totiž zemi, která rozpoutala válku na Ukrajině, zařadila v půlce února na seznam takzvaně daňově nespolupracujících států. Pro domácí firmy to znamená, že zisky svých dcer v Rusku musí zahrnout do tuzemských účetních závěrek a zdanit je v Česku. Zároveň se nevyhnou daním ani v Rusku. Největší komplikací pro ně ovšem bude, že musí v podstatě převést ruské účetnictví do české podoby.

Rusko není samo. Na uvedeném seznamu je již včetně něj 16 zemí. Jenže až dosud to byly především státy z oblasti Karibiku a daňové ráje, kde bylo české podnikání minimální. Při posledním rozšíření v polovině února mezi ně přibyly kromě Ruska například Kostarika či Britské Panenské ostrovy. „Rusko je na tomto seznamu první relevantní země,“ poukazuje Petr Němec, advokát a daňový expert společnosti Grant Thornton.