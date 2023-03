Česko se připravuje na bezemisní budoucnost automobilové dopravy. V zemi bylo ke konci loňského roku 1360 dobíječek pro elektromobily, kterých je přes 14 tisíc. Jedna stanice tak vychází zhruba na deset elektroaut, což je v rámci Evropské unie nadstandardní číslo. To však jen kvůli tomu, že v Česku zatím nerostou prodeje e-aut tak rychle jako v jiných státech.

Na domácí silnice jich loni nově vyjelo pět tisíc, tempo by ale mělo každým rokem zrychlovat. Měla by se tedy zvýšit i rychlost výstavby dobíječek. Ta je ovšem v Česku komplikovaná a stávající stanice by mohly rychle přestat stačit. Investoři se shodují, že výstavbu zdržují především povolovací procesy a zdlouhavá stavební řízení. Stavbu mohou protáhnout až na několik let, proto společnosti volají po jejich zjednodušení a zkrácení.