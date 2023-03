Krajský soud v Hradci Králové povolil reorganizaci společnosti BP Lumen z Úpice na Trutnovsku, která je výrobcem elektrokol značky Levit.

Učinil tak na základě rozhodnutí schůze věřitelů, která 1. března vyslovila s reorganizací souhlas, vyplývá z dokumentů založených v úterý do insolvenčního rejstříku. Strategickým partnerem a investorem v úpické firmě by měl být olomoucký výrobce kol Olpran, uvedla BP Lumen. Firma má přes 90 věřitelů, kteří po ní požadují asi 830 milionů korun.

Reorganizační plán, který by měl zachovat činnost firmy BP Lumen, sestaví sama společnost. Soud jí na to dal lhůtu 120 dní. Již do 30 dnů musí úpadce předložit soudu písemnou zprávu o stavu příprav reorganizačního plánu. Ocenění majetkové podstaty BP Lumen udělá pražská znalecká společnost A-Consult plus, potvrdil soud rozhodnutí věřitelů.

BP Lumen na sebe podala insolvenční návrh pro platební neschopnost loni v listopadu. Soudu sdělila, že reorganizace by měla trvat do roku 2025 a věřitelům by za tu dobu mohlo být rozděleno asi 418 milionů korun, zatímco při konkurzu a rozprodeji majetku by to mohlo být asi 100 milionů korun. Hlavními věřiteli BP Lumen jsou banky. Česká spořitelna žádá asi 265 milionů korun, Komerční banka 157 milionů korun a ČSOB 145 milionů korun.

Výkonný ředitel BP Lumen Petr Svoboda při schůzi věřitelů řekl, že po propuštění části zaměstnanců má firma nyní asi 75 lidí a v omezené míře vyrábí. Do května se počítá s dalším snížením počtu lidí asi na 50. „Výrobu elektrokol Levit z dílů na skladě by měl zajistit Olpran, který finančně zajistí i dokoupení dalších potřebných dílů,“ řekl Svoboda. BP Lumen má na skladech díly asi za 200 milionů korun. Pro uspokojení věřitelů je zásadní právě zpracování již pořízených dílů do výroby celých kol. Pro uspokojení věřitelů se počítá i s prodejem majetku, zejména areálu Tonava v Úpici.

Spoluvlastník Olpranu Boris Nestrašil řekl, že záměrem je přestěhování výroby z Úpice do závodu Olpranu v Hořicích na Jičínsku, kde je nyní asi 75 pracovníků. „Záměrem reorganizace je, aby firma byla dál životaschopná, aby se během dvou až tří let věřitelům vyplatilo co nejvíce pohledávek a aby značka Levit dál na trhu pokračovala,“ uvedl Nestrašil. Olpran, který měl loni tržby 861 milionů korun, by se podle reorganizačního záměru měl stát i vlastníkem BP Lumenu. Zatím jsou jeho vlastníky Pavel Bárta a Vladimír Pitaš.