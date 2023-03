Tisíce zaměstnanců institucí a firem, které patří do kritické informační infrastruktury českého státu, by si měly odinstalovat ze svých služebních telefonů čínskou sociální síť TikTok. Vyplývá to z varování, jež ve středu vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který ji označil za bezpečnostní hrozbu. Svým rozsahem je to zatím nejtvrdší opatření mezi státy Evropské unie.

