Světové burzy loni zažily propad zhruba o pětinu a výrazně ztrácely rovněž dluhopisy a kryptoměny. Manažerská elita hedgeových fondů si i přesto dokázala polepšit o miliardy dolarů. Podle žebříčku The Rich List serveru Institutional Investor si pětadvacítka nejlepších loni vydělala 21,5 miliardy dolarů, což je v korunách přes 468 miliard. To je třetí nejlepší výsledek za dvaadvacet let, co se žebříček sestavuje.

Na nejméně jednu miliardu dolarů si minulý rok přišlo sedm nejlepších hedgeových mágů. Medián, tedy střední hodnota příjmů investičních manažerů, byl 570 milionů dolarů, což je čtvrtý nejlepší výsledek za dobu trvání žebříčku.