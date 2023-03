Jádru se dostane téměř stejného postavení jako obnovitelným zdrojům. Počítá s tím návrh na novou podobu trhu s elektřinou v EU do příštích let, který připravuje Evropská komise. Podle zatím nehotové verze, kterou mají HN k dispozici, budou mít reaktory nárok na veřejnou podporu stejně jako větrné, solární, vodní a geotermální elektrárny. Pro Česko, které počítá s výstavbou nových bloků, je to důležitá zpráva.

Evropská komise zařazuje jádro mezi zdroje, které mohou být dotovány z veřejných peněz. A to přes takzvané kontrakty na vyrovnání rozdílové ceny. Bez nich není reálné žádný nový jaderný blok postavit kvůli dlouhé návratnosti projektu.