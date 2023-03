Americká internetová společnost Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, propustí dalších 10 tisíc pracovníků. Ve sdělení zaměstnancům to v úterý uvedl generální ředitel Mark Zuckerberg. Meta je tak první velkou technologickou firmou ve Spojených státech, která oznámila druhé kolo hromadného propouštění.

Meta už před koncem loňského roku uvedla, že zruší asi 11 tisíc pracovních míst, což bylo zhruba 13 procent pracovní síly. Bylo to největší propouštění za 18 let, co firma existuje. Na konci loňského roku měl podnik téměř 86 500 zaměstnanců, uvedla agentura Reuters.

„Očekáváme, že snížíme velikost našeho týmu zhruba o 10 tisíc lidí a zrušíme dalších přibližně 5000 otevřených pozic, na které jsme ještě nepřijali zaměstnance,“ uvedl Zuckerberg.

Propuštění je součástí širší restrukturalizace společnosti, v jejímž rámci se má zjednodušit organizační struktura, zrušit méně prioritní projekty a snížit počet zaměstnanců. Zuckerbergovou snahou je proměnit rok 2023 v „rok efektivity“ a snížit náklady o pět miliard USD (více než 111 miliard korun).

Zhoršující se ekonomická situace přinesla řadu hromadných propouštění v amerických společnostech, od velkých bank jako Goldman Sachs a Morgan Stanley až po velké technologické firmy, včetně společností Amazon a Microsoft. Podle stránek monitorujících propouštění Layoffs.fyi od začátku loňského roku propustil technologický sektor více než 280 tisíc zaměstnanců, z toho zhruba 40 procent v letošním roce.

Společnost Meta Platforms investuje miliardy dolarů do budování futuristického metaverza. Firma se ale potýká s postpandemickým propadem výdajů na reklamu od společností, které trápí vysoká inflace a růst úrokových sazeb.