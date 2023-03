Když v září 2021 Austrálie, Spojené království a Spojené státy ohlašovaly vznik nového vojenského paktu, mohlo se zdát, že nejvíc utrpěla Francie. Přišla totiž o dlouho vyjednávaný export tuctu svých ponorek s konvenčními motory. Vláda v Canbeře se rozhodla raději nakoupit americká podmořská plavidla s nukleárním pohonem a Paříží otřásala zloba z diplomatického ponížení.

To však byla pouhá epizoda v širším příběhu, jehož hybatelem jsou obavy západních demokracií ze stále asertivnější a sílící Číny. V dohodě, kterou nyní ohlásila trojice stejných zemí, už nejde jen o vojenské dodávky, ale i o jejich společnou výrobu a v neposlední řadě o sdílení špičkových technologií Spojenými státy. Jde o obří obchod, který v případě Austrálie dosáhne do poloviny 50. let tohoto století hodnoty 0,15 procenta jejího hrubého národního produktu. Takto koncipovaná dohoda překračuje omezení daná volebními cykly a umocňuje její strategický rozměr.