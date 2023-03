Stejně jako mnozí si i já přesně pamatuji, kde jsem byl a co jsem dělal 11. září 2001, když na Manhattanu po nárazu civilních letadel padaly do sutin věže Světového obchodního centra. Kde mě pak o dva a půl roku později, 20. března 2003, zastihla zpráva o americkém vojenském útoku na Irák, to už si nevybavuji.

Zatímco teroristický úder na USA byl šok, předěl, který rozdělil americkou historii na „před a potom“, následná válka v Iráku, od jejíhož začátku nyní uplyne přesně dvacet let, byla dopředu avizovanou akcí. Čekal jsem ji a schvaloval jsem ji. Abych pak byl, jako mnozí ostatní, tvrdě oklamán.