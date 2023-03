Spalovacím motorům svitla naděje na druhý život v Evropě. Státy EU se původně dohodly na odchodu od vozů s tímto pohonem po roce 2035, proti politickému ujednání z loňského října se ale na poslední chvíli postavilo Německo a schválení dohody na začátku března zablokovalo.

Nyní berlínská vláda našla s Evropskou komisí cestu kompromisu. Brusel souhlasí s tím, aby i po roce 2035 byl v EU možný prodej nových osobních aut se spalovacími motory, pokud budou využívat ke svému pohonu syntetická paliva. Tuto podmínku žádalo Německo – a Evropská komise ji v úterý podpořila. O průlomu jako první informovala agentura Reuters, zdroje HN dohodu následně potvrdily.

Německá vláda v dokumentu, jejž mají HN k dispozici, žádá komisi o vytvoření právně závazné kategorie vozů na „e-fuels only“, tedy pouze na syntetická paliva. Tato kategorie by umožnila v Evropě zachovat spalovací technologii a zároveň i výrobu víceméně „čistých“ vozů. Právě s uznáním příslušné kategorie vozů pouze na e-paliva komise vyslovila souhlas.

Syntetická paliva, v češtině někdy označovaná jako e-paliva, se vyrábějí chemickou cestou, nikoliv z ropy. Jejich spalování produkuje výrazně čistší emise a vhodný výrobní proces z nich dělá uhlíkově neutrální palivo.

„Pokud budeme mít právní záruku, že spalovací motory na e-paliva mohou existovat po roce 2035, tak pro mě je to jednoznačně dobrá zpráva. Považuji to za vítězství,“ řekl k tomu HN europoslanec za ODS Alexandr Vondra.

Ten se spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) postavil do čela českého odporu proti odchodu od spalovacích motorů – a to navzdory tomu, že to byli právě Češi, kteří dohodu na půdě EU vyjednali loni během svého předsednictví. „Evropa má takto šanci udržet si ve světě konkurenceschopnost a nebude zaplavená levnými čínskými elektromobily,“ dodal Vondra.

Syntetická paliva považují jejich kritici za neefektivní alternativu aut na elektrický pohon. Momentálně jsou velmi drahá – jeden litr paliva vychází v přepočtu na 200 korun – a k jejich výrobě se spotřebuje velké množství energie. Zastánci e-paliv kontrují, že je technologický vývoj postupně zlevní.

Otázkou také zůstává, jak se po roce 2035 odliší, zda syntetické palivo je opravdu ze „zelených“ zdrojů energie, tedy z vodíku, nebo stále z těch fosilních.

„Zatím absolutně netuším, jak chtějí politici rozlišit, co je a co není syntetické palivo. Umíme barvit a značkovat, jako se to dělá u rozlišení nafty a topného oleje, které mají stejné složení. Daňově je to ale úplně něco jiného, proto se do topného oleje přidává značkovač s barvivem,“ reagoval předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček na otázku, zda se po roce 2035 nebude s palivy podvádět.

„Barvivo se přidává proto, aby to bylo na první pohled vidět. Značkovač pak ověříte jen chemickým rozborem. Celníci namátkově kontrolují zásobníky, cisterny nebo i nádrže nákladních aut, zda nenajdou stopy značkovače,“ dodává Indráček.

Česko zároveň patří k nejhlasitějším odpůrcům nové emisní normy Euro 7, jejíž parametry by Praha chtěla změnit. Člen představenstva automobilky Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn řekl, že v případě zavedení normy Euro 7 bude podnik muset zavřít jednu výrobní halu a o práci přímo u automobilky přijdou 3000 lidí.