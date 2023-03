Pád tří amerických bank, Credit Suisse v problémech a její záchrana švýcarským rivalem UBS, velká volatilita u mnoha bankovních titulů. To je krátký výčet toho, co se za posledních pár týdnů stalo v americkém a evropském bankovním sektoru. Český akciový investor by se mohl ptát, jak jsou na tom české banky, zdali tady nehrozí podobné problémy a jaká je situace ohledně dividend.

Český bankovní systém je velmi robustní a patří k nejstabilnějším v rámci celé Evropské unie. České banky jsou velice dobře kapitálově vybavené. Jsou zdravé, silné a připravené i na případný nepříznivý vývoj ekonomiky. V porovnání s několika problémovými americkými bankami mají ty české diverzifikovaný obchodní model a významnou část vkladů od domácností.

Českého akciového investora bude pravděpodobně nejvíce zajímat trojice bank obchodovaných na pražské burze, a to především díky jejich atraktivní dividendě. Erste Group, Komerční banka i Moneta vykázaly za rok 2022 rekordní zisky, a tak si mohou dovolit vyplatit svým akcionářům vysoké dividendy.

Erste plánuje dividendu 1,9 eura (dividendový výnos přes 6 procent) a odkup akcií až za 300 milionů eur, Komerční banka chystá dividendu 60,42 koruny (výnos přes 8 procent) a Moneta 8 korun (výnos téměř 10 procent). Letos se očekává, že zisky těchto bank kvůli nižší čisté úrokové marži poklesnou. Důvodem jsou vyšší náklady na vklady, růst provozních nákladů, normalizace nákladů rizika, mimořádná daň a zpomalení úvěrového trhu.

I přes meziroční pokles by banky měly dosáhnout zisků na úrovni předcovidových let, a tak by se akcionáři měli i příští rok těšit na zajímavé dividendy. Při dosažení odhadovaných zisků a zachování dividendových výplatních poměrů by Erste vyplatila přes 2 eura, Komerční banka kolem 50 korun a Moneta kolem 6 korun. Výše dividendy Monety a její plánovaný odkup akcií budou ještě závislé na další emisi MREL instrumentů ve výši 3,5 miliardy korun, ke které by mělo dojít v druhé polovině roku.