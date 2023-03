Zákazníci nejmodernější pobočky řetězce Coop v Berouně si musí začít dávat pozor na ruce. Obzvláště ti, kteří za svůj nákup neplánují zaplatit. Každý jejich pohyb totiž v posledních týdnech začala sledovat a analyzovat umělá inteligence, která dokáže odhalit pokus o krádež. Jestliže si tak čokoládovou tyčinku zákazník místo do košíku hodí do kapsy, obsluze obchodu přijde okamžitě do telefonu upozornění, aby podezřelé chování prověřila.

