Úterní protest proti nízkým platům na Filosofických fakultách nepochybně vyvolá většinovou nevoli. „Co by chtěli, když nic neprodukují! Ať jsou rádi, že to vůbec trpíme!“ usnese se lidový soud. A není divu. Desítky let jsme z nejvyššíchmíst masírováni výroky, které jsou humanitnímu vzdělání nepřátelské. Typickým příkladem je „moudro“ Vladimíra Dlouhého, že přeci „nepotřebujeme tolik absolventů vysokých škol humanitního zaměření, kteří horko těžko najdou uplatnění jen v různých neziskových organizacích“. Či posměšek Miloše Zemana, že máme na světě nejvíc kulturních antropologů na milion obyvatel, kteří končí na úřadech práce.

Ani jedno z toho sice samozřejmě pravda, absolventi humantních oborů nedostatkem pracovních příležitostí opravdu netrpí. Ale protože pro veřejné mínění nejsou podstatná data, ale dojem, musíme se humanitních oborů jako takových a tím i dosud ostudně placených učitelů na filosofických fakultách zastat i argumentačně.

Především představa, že humanitní obory jsou v principu „nepraktické“ je fakticky úplně mimo. Sice je pravda, že religionista vám boty neopraví, ale když bylo v době uprchlické krize potřeba porozumět islámu, najednou se na religionisty obraceli jak politici, tak třeba tajné služby. Jak bychom jinak, bez humanitních oborů, mohli rozumět vnějšímu světu, který nyní přichází k nám? Jak bychom si mohli odpovědět na otázku, co z něj je nebezpečné a co naopak lze integrovat, nebo co dokonce může být pro nás i inspirativní?

Nebo jiný příklad: V současné krizi vytvořené souběhem epidemie covidu, klimatických změn a války na Ukrajině, najednou zjišťujeme, že máme málo psychologů, kteří by pomohli lidem vyrovnat se s jejich existenciální úzkostí. To, co se v hlavách mnohých lidí odehrává, se opravdu nedá, jak si představují populisté, zaplácnout sociální dávkou. Je to problém přesahující materiální horizonty, problém komplexně lidský. A řešitelný, pokud se nechceme odkazovat k náboženství, jen vědami o člověku. Vědami humanitními.

Nebo ještě jiný příklad: Obrovský šok nyní znamená nástup umělé inteligence. Jde o to, jak se s ní vyrovnat, jak zajistit, aby se společnost, ze které bude právě kvůli nástupu AI mizet práce, na níž je dosud postaven smysl lidské existence, úplně nerozpadla. Co ksakru budeme dělat, když nebudeme dělat nic, nebo maximálně to, co nějaký globální mozek nezvládne udělat rychleji a líp než my? Půjdeme všichni uklízet odpadky? Šťourat zanesené odpady? Sázet macešky a doufat, že nepřiletí dron, který to udělá rychleji a lépe, než my? Budeme ve finále sami sobě k smíchu? A zvládneme tenhle smích nad sebou? Nevím. Ale ke komu bychom se měli obrátit pro odpověď, než k sociologům, kulturologům a filosofům?

Možná namítnete, že to ještě celé není tak horké a že pokud se bude „makat“, což zajišťují technické obory, bude vše, alespoň ekonomicky, ok. A tak dávám ke zvážení otázku, která byla nasnadě už před nástupem umělé inteligence: Pokud uznáme, že česká společnost má ekonomický problém, například proto, že nestíhá trendy nejvyspělejší části světa, je to opravdu proto, že vyrábíme málo šroubků a matiček? Je tohle opravdu ten důvod, proč jsme pořád tak daleko v životní úrovni za Německem, ke kterému se tak moc chce přiblížit?