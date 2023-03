Dvakrát se Henry Lee radši ujistil: „Jste opravdu země, která nemá přístup k moři?“ Pro zástupce tchajwanské firmy Allfinely Chemistry, která dodává chemické suroviny do strojírenských podniků, to byl první kontakt s českým byznysem. A zmíněný přístup k moři jediný slabý bod, který by mu bránil v tom, aby se hlouběji začal zabývat možností spolupráce s Českem.

Lee byl jedním z téměř dvou stovek zástupců tchajwanských firem, kteří v pondělí v tchajpejském kongresovém centru čekali na potenciální české partnery. Těch v rámci delegace vedené předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) dorazily také stovky.

A zatímco byla politická část delegace přijata tchajwanskou prezidentskou Cchaj Jing-wen a političky se ujišťovaly o vzájemném přátelství obou zemí, v sále plném stolků s čísly to v rámci podnikatelských schůzek doslova bzučelo. Politické přátelství jako by se ve třech sálech plných podnikatelů přetavovalo do konkrétní podoby.