Zhruba desetina celosvětově vyprodukované elektřiny pochází z jaderných elektráren. V rámci Evropské unie jde o čtvrtinu a v Česku zhruba o třetinu. Elektřinu do sítě aktuálně na Zemi dodávají zhruba čtyři stovky reaktorů a pět desítek nových se buduje, vyplývá z analýzy The World Nuclear Industry Status Report 2022. Zatímco Německo hodlá poslední tři reaktory za několik týdnů odstavit, například Čína jich staví jednadvacet. První jaderná elektrárna byla spuštěna v roce 1954 v tehdejším Sovětském svazu, o dva roky později byla zapojena i první elektrárna ve Spojených státech. Průměrný věk aktuálně fungujících reaktorů je 31 let.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Jaderná energie.