Polsko protestuje proti doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) pustit Rusy a Bělorusy jako neutrální sportovce do soutěží. Zkusí vytvořit koalici států požadujících, aby výbor toto rozhodnutí zrušil, uvedl premiér Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci.

„Vybudujeme koalici států, které budou společně požadovat, aby MOV toto špatné a nesprávné rozhodnutí stáhl,“ prohlásil Morawiecki podle agentury Reuters.

Polský premiér již v úterý označil doporučení MOV za skandál a zradu opravdového ducha sportu. „Uděláme, co je v naší moci, abychom sport uchránili před ruskými vlivy,“ napsal Morawiecki na Twitteru.

Pod tímto příslibem se ale objevila i reakce, co si počít se zradou sportovního ducha, když polská tenistka Iga Šwiateková, aktuální světová jednička, bez problémů hraje se soupeřkami z Ruska a Běloruska, a to se děje od počátku války navzdory všem výzvám z Ukrajiny, a proč premiér na to nereaguje.

MOV v úterý doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Po jednání výkonné rady MOV jeho prezident Thomas Bach uvedl, že ve všech sportech by měly být respektovány jasně dané podmínky pro neutralitu.

Výbor ale zatím nerozhodl, zda povolí účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži a zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d‘Ampezzo. Doporučení MOV vyvolalo kritiku jak z řad odpůrců ruské invaze na Ukrajinu, tak ze samého Ruska, které kritéria MOV pokládá za porušování lidských práv a diskriminaci.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský doporučení MOV také zkritizoval. „Jsem zklamán z doporučení MOV. Nesmíme zavírat oči před realitou. Ruský sport je centrálně řízen z Kremlu. Ruský režim neví, co je to fair play; jeho sportovci na olympiádu nepatří. Otázkou se budeme dále zabývat, a to i v expertní skupině,“ uvedl na Twitteru. Skupina odborníků, jejíž vznik inicioval Český olympijský výbor, hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na OH 2024 v Paříži. Rovněž českého prezidenta Petra Pavla postoj Mezinárodního olympijského výboru zklamal. Premiér Petr Fiala (ODS) je proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách.

MOV nadále trvá na sankcích pro ruský a běloruský stát a vládu. Doporučil, aby se v těchto zemích nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce a aby žádní vládní představitelé nedostali akreditace nebo pozvání na mezinárodní soutěže.