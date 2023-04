Ačkoliv to na první pohled nebylo vidět, skupina Penta Investments Marka Dospivy má za sebou rok ve znamení velkých investic. Do firem, nových zařízení a pozemků majitel Dr. Maxe či Fortuny jen loni nalil rekordních 19 miliard korun. To je o 6,4 miliardy více než v roce předcházejícím.

Aktuálně má za sebou slavnostní otevření největší nová nemocnice v regionu. Bratislavská nemocnice Bory Pentu stála bezmála šest miliard korun a v posledních letech se stala jedním z jejích vlajkových projektů. Ten se ale zdaleka neobešel bez problémů. Dlouho to totiž vypadalo, že proti nákladné stavbě moderního areálu půjde slovenský stát i zdravotní pojišťovny. I přesto se tento týden otevřely její dveře poprvé veřejnosti. Zařízení se 405 lůžky, které bude zajišťovat plánované i akutní zákroky, přejde do plného provozu letos na podzim. Práci v ní našli například někdejší český ministr zdravotnictví Jan Blatný a jeho náměstek Vladimír Černý.