Velké západní ekonomiky se smiřují s tím, že je po krátké recesi čeká v příštích letech jen slabý růst, akciové trhy jsou v posledních týdnech jako na houpačce a inflace se v mnoha zemích stále drží blízko dvaceti- a víceletých maxim. V těchto turbulentních časech bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání úrokových sazeb na úrovni sedmi procent.

Vysokými úrokovými sazbami (přestože řada ekonomů si myslí, že by měly být ještě vyšší) bojuje právě s vysokou inflací, konstatuje však, že cesta k nižší inflaci vede i přes snižování deficitu státního rozpočtu.

To se však příliš nedaří. Schodek rozpočtu dosáhl za první tři měsíce letošního roku 166,2 miliardy korun. To by ještě před pár lety leckterého ekonoma vyděsilo i u čísla za celý rok. A tato obří čtvrtletní sekera vznikla především kvůli bobtnající výdajové části rozpočtu.

Vláda by se měla pustit do razantních strukturálních změn, ale místo toho se v Poslanecké sněmovně zdlouhavě handrkuje o pomalejší růst důchodů, který má v dlouhodobém horizontu podobný vliv, jako kdybyste v protékajícím cedníku ucpali jednu díru. Potřebné jsou komplexnější změny – například zeštíhlení a zefektivnění státní správy nebo důchodová reforma.

Právě výdaje na důchody totiž představují stále větší zátěž pro rozpočet a bez potřebných změn (byť velmi nepopulárních) zkrátka na důchody možná už pro současné generace nebudou peníze.

Proto současná ekonomická situace vlastně není to, co by nás mělo nejvíc trápit. Mimo jiné i v důsledku politiky ČNB se výkon české ekonomiky utlumí, zřejmě poroste nezaměstnanost a lehce se sníží životní úroveň. Z této situace se ale velmi pravděpodobně možná už příští rok dostaneme.

Problém s důchody je ale dlouhodobý a například současní čtyřicátníci ho budou řešit až za 20 let. Dobrou zprávou je, že existuje řešení. A to nedrží v rukách stát, ale samotní jeho obyvatelé. Čím dříve začnou investovat, tím lépe se v důchodu budou mít. Bez ohledu na vývoj důchodového systému.