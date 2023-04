Ačkoliv 70 procent produkce skupiny jde na export, vývoj nových řešení běží podle slov ředitele skupiny Conteg Víta Voláčka v Česku. A jde jak o novinky v oblasti chlazení datových center, tak i v oblasti výdejních boxů pro e‑shopy, kde firma připravuje i zcela nová řešení posouvající využitelnost těchto zařízení do nových oblastí.

Představili jste novinky v oblasti chlazení pro datová centra, které významně uspoří energii – o co přesně jde?

Tady bych vyzdvihl novou mezirozvaděčovou jednotku pracující na dvoukapalinovém principu, která využívá nepřímé volné chlazení. To sice není v datových centrech nic nového, ale díky své kompaktnosti a dostupnosti přináší úspory i do malých a středních datových center, kde se dříve využívaly převážně jednotky s čistě kompresorovým chlazením. Tyto dvoukapalinové jednotky, oproti původnímu řešení, spotřebují v klimatických podmínkách Česka zhruba o 60 procent méně elektrické energie. V Helsinkách už to bude ale úspora zhruba 70 procent ročně.

Chceme však jít ještě dál. Momentálně se soustřeďujeme hlavně na jednotky pro velká datová centra. Také například kompletně předěláváme všechny stávající mezirozvaděčové jednotky s využitím CFD (Computational Fluid Dynamics – počítačové simulace proudění – pozn. red.), abychom snížili příkony ventilátorů a tím zvýšili energetické úspory v datových centrech.

Jaká nová řešení aktuálně vyvíjíte?

V současné době pracujeme na vývoji a úpravách výrobků v oblasti chlazení s cílem maximalizace energetických úspor, a navíc nyní na trh pouštíme zcela nové sálové jednotky přesného chlazení CRAC.

Také v oblasti výdejních a úložných boxů, našem novém oboru podnikání, chystáme novinku, která umožní inovativní používání těchto zařízení. V těchto boxech bude možné předávat si dokumenty nebo si do nich na určitou dobu uložit zavazadla. Toto řešení představíme během několika měsíců.

Kromě produktů s vysokou přidanou hodnotou začínají naše výrobní závody v Česku i ve Španělsku vyrábět nové typy výrobků pro každodenní obchod. Cílem je udržitelný lokální výrobek za velice konkurenceschopnou cenu a s minimální uhlíkovou stopou. Zastávám názor, že je třeba, aby si Evropa s výrobou poradila sama a přestala spoléhat na levný import.

CONTEG Česká rodinná firma založená v roce 1998 rodinou Voláčkových se od IT rozvaděčů a jejich příslušenství posunula k chladicím zařízením pro datová centra. Dceřiné společnosti DCI Czech a DCI Finsko realizují komplexní zakázky v oblasti datových center, ATC Energo a Atico se zabývají energetickou infrastrukturou. Díky těmto synergiím je dnes skupina schopná dodávat řešení od IT a průmyslových rozvaděčů přes chlazení až po komplexní technologické dodávky staveb. Většinu tohoto řetězce zajišťuje vlastními silami. V roce 2021 se Conteg pustil rovněž do e‑commerce v podobě výdejních boxů OX Point.

Důležitým tématem současnosti je kyberbezpečnost. Jak se na ni díváte vy?

Veškerá bezpečnost začíná u té fyzické, a to od úrovně jednotlivého rozvaděče přes datovou místnost, celou budovu datového centra až po jeho oplocení. Totéž se týká jeho chlazení a přívodů energií. A to je přesně náš obor, co jsme schopni zákazníkům doručit v té nejvyšší kvalitě.

V roce 2021 jste začali dodávat výdejní boxy pro zákazníky e‑shopů, včetně chladicích schránek. Kudy vede cesta od datových center k výdejním boxům?

Z pohledu obchodu byl pro nás tento segment úplně nový, ovšem co do výroby šlo o naprosto známé operace, jako jsou práce s plechem, produkce chladicích okruhů, lakování a montáž.

Obchodně jsme, řekl bych, stále na začátku. Přesto se nám podařilo zaujmout klíčové zákazníky, jako jsou Česká pošta, Česká spořitelna, Rohlík, WeDo a další. Někteří z nich si od nás boxy koupili a jiní využívají naši síť. Po republice máme více než 250 vlastních boxů, do kterých si zákazníci mohou nechat doručit zboží, zaplatit ho, odsud ho odeslat, někomu tam nechat zásilku nebo si tam vyzvednout jídlo. Vyrábíme a ve vlastní síti máme totiž i chlazené boxy. A to je unikát. Vstoupili jsme do zcela inovativního trhu, který definuje nové trendy.

Do vašeho portfolia nově patří také továrna na výrobu rozvaděčů ve Španělsku. Jaké s ní máte další plány?

Španělsko je pro nás zcela nový trh, který je od nás více než dva tisíce kilometrů vzdálený. Chtěli jsme na něj proniknout v minulosti, ale kvůli vzdálenosti to nebylo možné, proto jsme hledali přirozeného partnera v této zemi. A to se nám podařilo v loňském roce a koupili jsme většinový podíl v rodinné firmě Retex, která sídlí v Barceloně. Díky tomuto jsme schopni velice efektivně a rychle rozšiřovat naše obchodní aktivity po celém Pyrenejském poloostrově. Chceme na tento trh dostat naši komplexní nabídku.

