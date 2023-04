Ať zvedne ruku ten, kdo už někdy jel na dovolenou se psem. Tuším, že se vás hlásí docela dost. Brát psa na dovolenou začíná být standardem, takže není divu, že chlupáči prošlapávají Julské Alpy, znají Korčulu jako své boty, chytají bronz na psí pláži v italském Bibione, stanují v Rumunsku či poznávají rakouská jezera.

Jenže než se vydáte na cesty za dobrodružstvím a odpočinkem spolu s vaší psí polovičkou, je třeba dodržet určité zásady a dopředu předvídat možné problémy, včetně toho, že se vám pes může zaběhnout. Samozřejmostí by tak mělo být uvedení informací na obojku a zaregistrování čipu do webových databází. Moderní majitelé používají také obojky s GPS a případný pohyb útěkáře sledují v aplikaci.

Navykejte psa na cesty autem

První bod a hned jeden z nejdůležitějších. Než vůbec začnete uvažovat nad tím, že vezmete psa na dlouhou cestu k moři či do hor, postupně ho navykejte na jízdu autem. Není nic horšího, než když není na cestování zvyklý a vy ho najednou vezete tisíce kilometrů.

Nácvik jízdy je dobré zařazovat do programu již ve štěněčím věku. Začínejte s cestami na krátké vzdálenosti a ty postupně prodlužujte. Opatrní buďte zvláště při první jízdě, která bude rozhodující pro vaše další cestovatelské akce. Pokud se hned od začátku bude pes cestování bát, jen těžko ho budete strachu zbavovat. Snažte se proto předejít případné nevolnosti – nekrmte psa před cestou, mějte otevřená okénka, ve voze nekuřte a ani v něm nemějte intenzivní vůně, které by u něj mohly nevolnost vyvolat.

Během dlouhých cest nezapomeňte pravidelně zastavovat, ideálně každé čtyři hodiny.

V autě myslete na bezpečnost

Bezpečnost ani jednoho z vás nepodceňujte. Mějte na paměti, že se pes nesmí ve vozidle volně pohybovat. V případě nárazu se stane z roztomilého mazlíčka zbraň a i při pouhé padesátikilometrové rychlosti se váha pejska znásobí zhruba třicetkrát.

„Zcela nejbezpečnější je při cestování využívat klece nebo cestovní přepravky. Zabráníte tak nečekanému vyrušení při jízdě, ale i úrazům mazlíčka. Pokud si majitel klec z jakéhokoli důvodu nemůže nebo nechce pořídit, doporučuji bezpečnostní pásy. Pejskovi nasadíte postroj, za který zapnete samotný pás a ten zacvaknete do zdířky na pásy,“ radí Monika Balaščáková, majitelka internetového obchodu mazlicekshop.cz.

„Nikdy však nepoužívejte pás pouze na obojek. Při nárazu nebo prudkém zabrzdění by mohlo dojít k úrazu pejska,“ dodává.

„Pokud je pejsek většího vzrůstu nebo ho majitel nemůže do kufru zvednout, existují rampy, které pejskovi při nastupování pomohou,“ přidává další tip Monika Balaščáková.

A co dalšího si vzít na cestu s sebou kromě cestovní misky na vodu a stravu?

„Záleží, jestli se jedná o cestování v létě, nebo v zimě. Pokaždé je nutné zohlednit terén, do kterého cestujeme. Může se nám tak hodit obleček, botičky, ručník na vytření mokrého psa nebo vlhčené ubrousky, které jsou mezi zákazníky čím dál oblíbenější,“ říká Monika Balaščáková.

Ve výbavě žádného psího cestovatele by neměla chybět ani lékárnička, která obsahuje obvazy, dezinfekce, nůžky a různé pomůcky na odstranění škůdců. Před cestou také zvažte sjednání psího cestovního pojištění, které vám pomůže s náklady za případnou veterinární péči v zahraničí.

Dovolená se psem Další 2

fotografie

Tam ho pustí, zpět už ne

Než vůbec někam vycestujete, zjistěte si na webu specifika destinace, do které míříte, včetně rizik onemocnění.

Pro vycestování mimo Českou republiku včetně Slovenska musí mít pes pas. Pet passport vystavuje veterinární lékař, jeho cena se pohybuje kolem 400 korun a jsou v něm informace o majiteli, popis zvířete, jeho označení, ale také záznamy o očkování proti vzteklině a dalších vakcinacích.

Co zabalit chlupáčovi na cestu? Psí pas a všechny potřebné dokumenty

Krmivo, na které je pes zvyklý, a pamlsky

Cestovní misku na vodu a psí žrádlo

Cestovní přepravku

Pelíšek

Náhubek

Obojek či kšíry s identifikačními údaji

Deku a ručník

Vlhčené ubrousky

Psí lékárničku

Opalovací krém pro psy

Kartáč na vyčesávání

Chladicí podložku

Oblíbené hračky

Cestovní pojištění

Speciální pinzetu na klíšťata

Krém na popraskané packy

Znát podmínky vstupu do konkrétní země nestačí, dbejte také na podmínky návratu. Jestliže se budete do Česka vracet ze zemí mimo Evropskou unii, budete potřebovat mimo jiné sérologické vyšetření na protilátky vůči vzteklině. Jinými slovy to, že jste psa naočkovali, nestačí, a ještě před vaší dovolenou musí být proveden rozbor v akreditované laboratoři, který potvrdí, že byla navozena odpovídající ochrana proti vzteklině.

„Může se stát, že pes odcestuje do Srbska v pořádku, ale už ho nebudou chtít pustit zpátky do Evropské unie, protože nebude mít garantovanou ochranu proti vzteklině,“ potvrzuje veterinární lékař Jiří Filip z veterinární kliniky VetPoint. Na stejný problém narazíte také při návratu z Makedonie či Albánie.

Počítejte rovněž s tím, že při cestování do oblastí kolem Středozemního moře hrozí onemocnění srdečními červy, takzvaná dirofilarióza. Zvláště v tomto případě nepodceňujte prevenci a před cestou podejte zvířeti ochranné přípravky, které vám veterinář doporučí.

„V podstatě jedinou diagnostikou tohoto onemocnění je sérologické vyšetření. Podle klinických příznaků bohužel často uniká příčina a pak se může stát, že za dva roky majitel přijde s nakaženým psem do ordinace, kde veterinář odhalí, že zvíře má nemocné srdce, ale již neodhalí, že příčinou byla dirofilarióza,“ varuje Jiří Filip.

Jak vypadá hotel vhodný pro psy?

Při výběru ubytování pro sebe a svého mazlíčka se nespokojte pouze s informací, že je pes povolen. Zaprvé musíte dopředu vědět za kolik, protože velká část ubytovacích zařízení si účtuje za zvíře příplatek. Zadruhé je dobré ujistit se, že psovi bude vyhovovat také okolí.

Minimálně by se hotel neměl nacházet například v lokalitě blízko dálnice, kde nenajdete ani malý kousek trávy. I to by se totiž mohlo stát.

Ověřte si také, že je v ubytování klimatizace, a pozor na podkrovní apartmány, ve kterých občas vnitřní teploty stoupají do závratných výšin a hrozí, že se pes přehřeje.

Nepřepalte to

Na výletech myslete na kondičku svého zvířecího parťáka a na jeho limity. Míra zátěže je velice individuální. Jinou zvládne čivava, jinou středně velké plemeno a jinou obří plemena psů.

„Pro malého pejska už bude pětikilometrový okruh, který vy ujdete pomalejším tempem za hodinu, túrou. Myslete na to, jaké má nožky a kolik musí udělat kroků,“ prosí veterinářka Veronika Uhlířová.

„Před čím varuji, to jsou skokové zátěže. Typicky horská turistika na dovolené mimo běžnou zátěž psa. Jestliže víte, že budete dělat túry v horách, ještě před dovolenou psa postupně adaptujte na tento typ zátěže, protože je důležité, aby se na to jeho pohybový aparát připravil,“ dodává Veronika Uhlířová.

„Na dovolených se také často podceňuje spánkový režim zvířat. Zatímco člověku stačí osmihodinový spánek, pes by měl naspat kolem šestnácti hodin. Během výletů by proto nemělo docházet ke spánkové deprivaci, protože pak zvíře hůře regeneruje a zvyšuje se riziko zranění,“ vysvětluje veterinářka Uhlířová, která se ve své praxi již několikrát setkala s úrazy pejsků, kteří nebyli adaptováni na dovolenou.

„Musíte si uvědomit, že pro našeho zvířecího parťáka tyhle změny představují velkou zátěž. Již jen kvůli rozdílným povrchům, než po kterých pes běžně chodí,“ říká veterinářka.

Mazlíčci jako v ráji: Nejlepší pláže pro psy

Možná to národ pejskařů překvapí, ale ne každá země je úplně „dog friendly“. Nápisy na pláži „Vstup se psem zakázán“ mohou být pro neznalé nepříjemnou zkušeností. Dobrou zprávou je, že v dovolenkových destinacích stále častěji vznikají psí pláže, tedy místa, kam svého mazlíčka vzít můžete.

Rájem pejskařů je Itálie, která nabízí nespočet psích pláží. Najdete je například v letoviscích Porto Santa Margherita či Lignano-Sabbiadoro. Některé disponují i speciálními nadstandardními službami pro mazlíčky.

Jednou z nejznámějších psích pláží v Itálii je Pluto v Bibione, kde na chlupáče čekají lehátka, slunečníky či speciální sprchy. Pro aktivní psy je zde k dispozici herní a výcvikový areál a pro všechny psí zmrzlina. V případě zdravotních problémů je na místě veterinář.

Svou proslulou psí pláž má také oblíbené Chorvatsko. Je jí Monty’s dog beach & bar v Crikvenici. Psi se tu válejí na lehátkách, odpočívají pod stany a osvěžují se ve sprchách. Ti aktivní běhají na plážovém hřišti nebo si hrají s hračkami, které se zde dají půjčit. Také v Crikvenici si mohou mazlíčci pochutnat na psí zmrzlině nebo si dokonce dát speciální zvířecí pivo.

Známou psí pláží s názvem Blue Moon disponuje také populární turistické středisko Poreč. Velký počet psích pláží nabízí přístavní město Rovinj.

Bohatý výběr pláží najdete také na Kvarnerské riviéře, v městě Rijeka či na ostrově Krk.

Speciální psí pláže můžete navštívit také ve Španělsku, například pláž La Rubina na Costa Brava je vůbec první „dog friendly“ pláží ve Španělsku.

Chcete cestovat sami? Zkuste psí hotel

Jestliže si na cestu do zahraničí se psem netroufáte, alternativou, kde se o něj postarají v době vaší nepřítomnosti, může být psí hotel. Ubytovacích zařízení pro čtyřnohé mazlíčky je stále více, takže určitě najdete některá ve svém okolí. Vybírejte ale pečlivě – čtěte recenze a zajímejte se o pravidla hotelu.

Ceny ubytování se liší podle lokality, kvality a poskytovaných služeb. Chlupáče můžete ubytovat i za méně než 200 korun za den, ale výjimkou nejsou ani pobyty dosahující 700 korun za „psoden“. Některé hotely nabízejí také doplňkové služby jako jsou online kamera, která snímá psa a přenáší záběry majiteli, výcvik, řízená socializace, péče o kůži.

„U nás chodí pejsci ven čtyřikrát denně. K dispozici mají venkovní výběhy a výcvikovou halu, kde si mohou také hrát a běhat s kamarády. Zbytek dne tráví v prostorných pokojích a relaxují,“ říká Lucie Házová z hotelu pro psy VIP Dogs. Průměrně v tomto hotelu nechávají majitelé své chlupáče jeden týden. Výjimkou ale nejsou ani pobyty na dva nebo tři měsíce.

Život se zvířaty Stáhněte si přílohu v PDF

„K pejskům přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme jim režim i aktivity dle věku, rasy a zdravotního stavu pejska. Krmíme je dle zvyklostí z domova a snažíme se, aby v hotelu měli co nejméně negativních změn,“ pokračuje Lucie Házová.

„Lidé se často obávají, že pejsek bude bez nich smutný. To se u nás ale nestává. Pejsci jsou jako děti, odkoukávají chování i náladu jeden od druhého. Vzhledem k tomu, že k nám chodí velká část chlupáčů opakovaně a mají to tu rádi, pomáhá nám jejich veselí s těmi novými. Nakonec se plno z nich se svými páníčky při odjezdu přivítá, ale zase běží zpět do hotelu, což nás vždy velmi pobaví a nesmírně těší,“ vypráví Lucie Házová.

A jak je to s případnou separační úzkostí? „Úplně každý pejsek, než ho přijmeme k nám do hotelu, musí absolvovat zkušební pobyt v délce dvou dnů a jedné noci. Právě kvůli tomu, abychom viděli, jak to bez páníčků zvládá. Nepotřebujeme mít pejska ubytovaného za každou cenu a dívat se na něj, jak se trápí. Proto pokud vidíme, že je v hotelu poprvé a nikdy nebyl bez páníčků, více se mu věnujeme a případně zkušební pobyt opakujeme, aby se u nás cítil v bezpečí a také pochopil, že se pro něj páníček vrátí,“ vysvětluje Lucie Házová, která dodává, že podku by separaci bez páníčků nezvládal, okamžitě volají majiteli, aby si chlupáče vyzvedl. „To se ale skoro nikdy nestává,“ usmívá se Lucie Házová z hotelu pro psy VIP Dogs.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.