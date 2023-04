Nový ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček má za sebou v jejím čele prvních téměř sedm týdnů. Ve funkci nahradil Erika Geusse, který čelil kritice kvůli ekologické havárii na Bečvě. I proto Bejček nastupoval s tím, že chce úřadu vrátit ztracený respekt. Devětatřicetiletý právník tak například prosazuje změnu systému pohotovostí inspektorů pro případ havárií, ale také využívání modernější techniky. Experty úřadu, který hlídá dodržování zákonů při ochraně přírody, chce také lépe motivovat vyššími platy. Tlačit chce i na větší otevřenost k veřejnosti. „Komunikaci inspekce v posledních letech nepovažuju za dobrou a netýká se to jen Bečvy. Přišlo mi, že se úřad uzavíral sám do sebe. To chci změnit,“ řekl v rozhovoru pro HN Bejček.

