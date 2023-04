V systému DPH, a nejen v něm, je potřeba udělat generální úklid! Ne proto, že by měl snad zachránit státní rozpočet před třistamiliardovými schodky, nebo dokonce nezodpovědně vyvolat novou inflační spirálu, ale proto, aby se systém znovu zpřehlednil, zjednodušil a rozdělení položek mezi základní a sníženou sazbu DPH se nezpochybnitelně řídilo sociálními a zdravotními aspekty, a ne ničím jiným. Obzvláště v posledních letech byl systém DPH řádně zaneřáděn méně či více absurdními přesuny ze základní sazby do jedné ze dvou snížených. Nejde pouze o mediálně popularizované točené pivo konzumované v restauračním zařízení či řezané květiny, ale i kadeřnické služby či sauny.

Když se uklízí, nemusí to zrovna každému vonět pod nosem. Nelze očekávat, že za přesunutí položek ze snížených sazeb DPH do základní bude někdo vládu chválit. Spotřebitelé i podnikatelé by ale mohli alespoň uvítat či ocenit snahu zpřehlednit a zjednodušit systém.

Jak by takový „generální úklid“ měl vypadat? Třeba tak, že se obrazně řečeno vše sesype na jednu hromadu a z ní se vyčlení jen zásadní a nezpochybnitelně sociálně a zdravotně citlivé položky, na které se uplatní výrazně snížená sazba DPH. Ostatní položky zůstanou v základní sazbě. Tak se velmi zásadně zpřehlední systém DPH a sníží i nemalé ztráty – úniky při jejím výběru (dle odhadu Eurostatu asi 50 miliard korun ročně). Výše základní sazby ať se odvíjí od kalkulací ministerstva financí a od politicky preferované struktury a výše daňové zátěže.

Vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobným výsledkem by bylo výrazné rozšíření položek zatížených základní sazbou, je možné nastavit obě sazby níž (sníženou i pod hranici 10 procent) a zároveň zvýšit o pár desítek miliard rozpočtový výnos této daně.

Odvrácenou stránkou „generálního úklidu“ by ale bylo jednorázové zdražení položek přesunutých do vyšší sazby. Obavy z nové setrvalé inflační vlny ale nejsou na rozdíl od zrušení superhrubé mzdy namístě. Zrušení superhrubé mzdy zvýšilo čisté příjmy domácností, jejich kupní sílu a apetit v nejméně vhodné době koronavirových uzavírek ekonomiky. Úpravy DPH přicházejí v době již utlumené poptávky, a navíc představují spíše riziko poklesu spotřeby.