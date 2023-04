Zvýšení daní, které v těchto týdnech projednává vláda Petra Fialy (ODS), by se mohlo dotknout i tichého vína. To je všechno víno, které není šumivé. Oproti šumivým vínům z něj výrobci v Česku i zhruba polovině dalších zemí Evropské unie neplatí daň. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) teď podle informací HN v materiálech pro koaliční partnery spočítal, že pokud by se z tichých vín odváděla stejná daň jako ze šumivých, stát by si mohl přilepšit až o čtyři miliardy korun ročně. To je v situaci, kdy Stanjura slíbil, že během jara navrhne škrty rozpočtu ve výši 70 miliard korun, pro ministra zajímavé číslo.

Spotřební daň z šumivého vína aktuálně v Česku činí 23,4 koruny za litr. Nejběžnější „sedmičková“ lahev tichého vína by tak v obchodech mohla podražit téměř o 20 korun. Vinaři jsou proti a jednoduché to Stanjura nebude mít ani v koalici.