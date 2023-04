Česko je v recesi. Zahraniční obchod má za sebou temné období, kdy dovoz extrémně drahých surovin a slabé výsledky exportérů stáhly bilanci do hlubokého minusu. Loni schodek zahraničního obchodu dosáhl takřka dvou set miliard a teprve poslední měsíc přinesl obrat. Korunové úrokové sazby jsou sice nominálně vysoko, naposledy je však ČNB zvyšovala takřka před deseti měsíci. Během nich úrokový diferenciál, který korunu zatraktivňuje, částečně vyvanul, protože velké světové centrální banky Fed a ECB své sazby zvyšovaly. Koruna navíc už přes půl roku ani nedostává přímý doping v podobě prodejů miliard eur z rezerv ČNB. Ani stát nehospodaří tak, že by to mělo zahraničí imponovat a motivovat k nákupu korun. Naopak, rozpočet prochází nejhorším obdobím novodobé historie. Není to přitom krátkodobý výkyv, od covidu si české veřejné finance vedou hůř než ve srovnatelných zemích EU.

Nic z toho nejsou pro sílu měny dobré zprávy. Koruna navzdory tomu poslední měsíce posiluje. A to tak, že to má jen jednu historickou paralelu – „zlatou éru“ roku 2008, kdy vyvrcholilo trendové posilování české měny. Tehdy koruna dokonce prolomila bariéru 23 Kč za euro. K té se rychle přibližovala i minulý týden.