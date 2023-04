Ještě loni touto dobou byl nákup nemovitosti považován za svatý grál investic. Za něco, co ochrání úspory před inflací a zaručí majiteli luxusní stáří. Stačilo pár měsíců, inflace, energetická krize i válka na Ukrajině a pořízení bytu vypadá jako nejhorší možné rozhodnutí, kvůli kterému bude člověk po zbytek života nakupovat potraviny ve slevě a na dovolenou pojede leda tak na prohlídku zavřených dveří nejbližšího úřadu práce.

Data to potvrzují. Statistiky ukazovaly dlouhé měsíce propad objemu hypoték i počtu všech prodaných bytů bez ohledu na způsob financování a mírné oživení je vidět až nyní. Výprodej nemovitostí se zdá být nevyhnutelný, pamětníci minulé finanční krize si už připravují peněženky a vyrazí na nákup hned, jak to bude stát za to. Ale zatím zjevně nestojí.