Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize přišlo Radě ČT osm platných přihlášek. Dalších pět kandidátů nesplnilo všechna předem stanovená kritéria a byli z výběru vyřazeni. Stávající šestiletý mandát vyprší generálnímu řediteli Petru Dvořákovi na konci letošního září. Během jednání rady to řekl její předseda Karel Novák. Do tendru před šesti lety se hlásilo 12 uchazečů.

Dvořák, který má za sebou dvě funkční období, na funkci znovu kandiduje. Do řízení se přihlásili také ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý zahraniční zpravodaj ČT Jiří František Potužník, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a dále manažer a konzultant Pavel Hřídel, Ondřej Vrbík a Ondřej Cón.

Podle mediálního experta Jana Potůčka je překvapivý poměrně malý zájem. „Je pravděpodobné, že mnozí si kandidaturu rozmysleli poté, co Petr Dvořák ohlásil zájem obhajovat funkci. Z osmi zveřejněných kandidátů, kteří splnili podmínky účasti ve výběrovém řízení, bohužel nevidím žádného plnohodnotného konkurenta pro Petra Dvořáka, který je jasným favoritem, i co se týká dosavadních zkušeností i dosažených výsledků. Ostatní ještě mohou překvapit svými kandidátskými projekty, ale zatím je nejpravděpodobnější, že Dvořák funkci obhájí, byť při současném složení Rady ČT to bude velmi těžké,“ řekl.

Kvůli nesplnění podmínek výběrového řízení byli z tendru vyřazeni Alena Dlabačová, Antonín Dopita, Jana Hochmannová, Jiří Roupa a Pavel Zítko.