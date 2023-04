Dodavatelů je mnoho, vyznat se v nich je těžké. René Milota, jednatel společnosti Acetex, se ale domnívá, že si trh s těmi nespolehlivými poradí sám. „Konkurenční prostředí funguje a zájem o ekologické zdroje určitě ne­opadne,“ říká. On sám trend příklonu k šetrnější cestě pozoruje už několik let.

V uplynulých měsících dodavatelé narazili na své kapacity a zájemci čekali na instalace fotovoltaik velmi dlouho. Už se situace mění k lepšímu?

Situace se určitě lepší, a to zejména na úrovni instalačních a realizačních firem. Je to dáno jednak nabytými zkušenosti se vzrůstajícím počtem realizací, ale i čím dál víc konkurenčním prostředím na trhu. Situace se pomalu zlepšuje i u distributorů, i když termíny jsou stále delší, než bychom očekávali. Proto s klienty vždy dopředu probíráme, jaká je situace s distribuční soustavou přímo v jejich kraji či městě, a snažíme se najít optimální řešení.

Po zdražení energií nastal velký boom instalací fotovoltaiky u domácností a malých spotřebitelů. Je to podle vás zcela očekávané a bude tento trend pokračovat?

To, že je v současné společnosti vysoký zájem o ekologická řešení, a teď nemám na mysli jen v oblasti energie, je patrné už posledních 10 až 15 let. Zájem o komponenty a výrobu šetrnou k životnímu prostředí se prohlubuje, vnímáme to pak zejména u mladé generace. Boom fotovoltaiky, který nastal v posledních dvou letech, byl ovšem důsledkem radikální změny na trhu s energií. Na položenou otázku tedy odpovídám: Ano, stále zvyšující se zájem o fotovoltaiku a všeobecně o ekologické zdroje jsem očekával, ale ne v takovém rozsahu, který jsme zažili po invazi na Ukrajinu. Nedokážu si už ale představit, že by zájem nějak opadl, vrátil se například na úroveň z počátku roku 2021. S tím, jak se nyní rozšiřují možnosti fotovoltaiky pro bytové domy, menší podniky a provozovny nebo třeba i obce, bude zájem stále pokračovat a narůstat.

Na růstu zájmu zákazníků se chtějí přiživit i nepříliš poctivé firmy. Máte zkušenosti tohoto druhu?

Nerad bych vyvolával nějaké konkurenční boje, proto bych ten dotaz pojal ve smyslu, kde vidíme naše silné stránky v naší firmě – tedy uvedu spíš pozitivní příklady. Základem je náš klientský přístup, kdy opravdu ke každé poptávce přistupujeme individuálně. Že je to správný postoj, dokládá i to, že jsme na Googlu získali klientské hodnocení na úrovni 4,7 bodu z pěti možných. První konzultaci provádíme vždy osobně a zdarma. Jedině jednáním na místě budoucí realizace totiž dokážeme odhadnout reálné náklady a možnosti instalace.

Co když realizace není možná?

Jakmile není z jakýchkoliv důvodů v objektu možná realizace fotovoltaiky či tepelného čerpadla, sdělíme to majiteli hned při prvním jednání. Pokud jsou překážky odstranitelné, navrhneme postup nápravy. Z toho důvodu ani nikdy nepožadujeme celou platbu předem, ale rozdělujeme ji na zálohu před realizací a doplatek po realizaci. Instalujeme jen značkové produkty, o jejichž kvalitách jsme přesvědčeni. A samozřejmě předáním instalovaného díla naše spolupráce s klientem nekončí. Hlídáme jednak vyplacení státní dotace, kterou mimochodem kompletně vyřídíme za klienta, ale hlavně máme záruční i pozáruční servis.

Značkové a ověřené komponenty mají menší poruchovost. Tím pádem déle vydrží a návratnost investice je vyšší.

Byl byste pro to, aby se vstup do tohoto odvětví podnikání více podmiňoval kvalifikací a zkušenostmi, případně byly přijaty nějaké certifikační povinnosti?

To je zajímavá myšlenka a chápu, že v kontextu nedávných událostí souvisejících s jednou dodavatelskou firmou může být na pořadu dne. Reálná situace je ale taková, že na českém trhu máme dvě zásadní profesní sdružení, která se etice a pravidlům na trhu s fotovoltaikou věnují. Předně je to Solární asociace, která vydala Etalon, tedy etická pravidla pro poskytovatele fotovoltaických řešení. Signatáři, a my jsme jedni z nich, se jimi musí řídit. Dále je to Cech akumulace a fotovoltaiky, který vydal desatero pro výběr dodavatele fotovoltaiky. Stačí, aby se zájemci řídili těmito dokumenty, a pravděpodobnost výběru nepoctivého dodavatele se minimalizuje. Trh by tak měl sám regulovat ty s nedobrými úmysly.

Jak by měli postupovat ti, kteří si, například na střechách svých domů, chtějí pořídit FVE, případně baterii či tepelná čerpadla?

Vybírat dodavatele, který nabízí jen značkové a ověřené komponenty s dostatečnou zárukou a které splňují podmínky státní dotace. Ověřit si, že součástí služby je nejenom instalace, ale i projektová dokumentace, vyřízení dotace i záruční a pozáruční servis. Určitě také doporučuji se podívat na klientské recenze a hodnocení, třeba na portále Refsite.

Někteří dodavatelé získávají zákazníky tím, že jim neuvádějí reálné výpočty návratnosti instalované soustavy. Jak je to vůbec s návratností?

Fotovoltaika není jen o jednom univerzálním řešení, ale o individuální nabídce pro každou domácnost, firmu či bytový dům. Pro výpočet konkrétní návratnosti je třeba znát řadu parametrů od zájemce. Takže takové ty „výpočty od stolu do minuty“ nemohou být reálné. Pokud jde o Acetex, dokážeme zájemci sdělit parametry návratnosti až po první konzultaci našeho technika.

Na některých odborných fórech lze slýchat tvrzení, že vzhledem k životnosti částí zařízení, jako je střídač či baterie, nelze návratnosti, až na výjimky, dosáhnout.

Tato otázka souvisí s tím, co jsem již zmínil: instalovat jen značkové a ověřené komponenty, ty mají menší poruchovost, kvalitní servis a většinou systémové řešení pro více komponentů. Nabízíme například kompletní řešení od AEG – panely, střídač i baterii, kdy panely mají záruku 25 let, střídač až 20 let a baterie 10 let. Nebo systém Wattsonic, kde máme střídač a bateriové úložiště, obojí se zárukou 10 let. Ale délka životnosti je jen jedním z parametrů návratnosti investice. Těmi dalšími je celková spotřeba domácnosti, využívání energie v čase a podobně.

Pravděpodobně je nedostatek informací a chybějící edukace někdy příčinou zklamání malých investorů z výsledku. Co jim může pomoci?

Předně musím říci, že my se nesetkáváme se zklamáním našich zákazníků u menších fotovoltaických elektráren. Je to jednoznačně dáno tím, že před uzavřením smlouvy připravíme návrh řešení na základě osobního šetření na místě instalace. Tím zjistíme všechny potřebné informace, které jsou pak klíčové pro správné stanovení ceny, konceptu řešení i návratnosti. A pokud fotovoltaika z nějakého důvodu není reálně uskutečnitelná nebo řešení není efektivní, zájemci to transparentně sdělíme.

Jak se vyvíjejí technologie? Je velký rozdíl mezi fotovoltaickými panely, které montujete nyní, a těmi, které tu byly ještě před pár lety?

Ano, vývoj jde stále dopředu. V minulosti byly dostupné pouze rozměrově menší panely s nízkým výkonem a malou účinností. Použitá technologie na starších panelech nedokázala využít potenciál poměrně k tomu, kolik místa zabraly a kolik vyrobily elektrické energie, a tudíž jich bylo potřeba instalovat větší počet. Stejně tak technologie střídače, což je hlavní komponent elektrárny, neměl v minulosti tak efektivní účinnost a nadřazené funkce jako nyní. Možnost využití bateriových úložišť také v minulosti nebyla možná, nyní přitom výrazně podporuje využití vyrobené energie.

Kudy vede další cesta?

Technologie postupně dosahují svých fyzikálních limitů. Neustále sledujeme novinky na trhu obnovitelných zdrojů a účastníme se mezinárodních veletrhů, abychom mohli nabídnout to nejlepší, co je na trhu dostupné. Budoucnost vidíme v komunitním sdílení vyrobené energie, inteligentním řízení výroby a spotřeby a ukládání vyrobené energie.

