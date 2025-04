Solární boom loni otočil. Fotovoltaické panely se místo rodinných domů začaly usidlovat na firemních stavbách. Celkový instalovaný výkon ale neklesl, loni i předloni dosáhl v Česku jednoho gigawattu nové energie ze slunce.

„Trh prochází ochlazením. Jednak je to změnou dotačních podmínek u rezidenčních instalací, pak také situací u těch komerčních, kdy aktuálně čekáme na nové dotační výzvy,“ řekl Lukáš Nekvapil, jednatel společnosti Lunek, v rámci debaty Hospodářských novin o fotovoltaických elektrárnách (FVE). Už loni měla firma Lunek, která realizuje jak komerční, tak rezidenční fotovoltaiky, až 70 procent instalací komerčních. A Nekvapil odhaduje, že i v letošním roce budou komerční FV projekty ještě růst.

Marek Vaculík, manažer konzultační společnosti Enovation, rovněž uvedl, že co se týče podpory pro firmy, nyní se čeká na otevření nových výzev Modernizačního fondu EU.

„Měly by otevřít programy RES+, celkem jich má být až sedm. Věřím, že se tak stane v průběhu dubna,“ doplnil Vaculík.

František Žák ze společnosti Photomate doplnil, že u komerčních aplikací je FV elektrárna s bateriovým úložištěm finančně návratná i bez dotací.

„Ne všechny firmy chtějí dotace, protože s nimi se musí k některým věcem zavazovat. Když dnes velké aplikace používají bateriová úložiště bez dotací, mohou například nabízet podpůrné služby (pomáhají udržovat rovnováhu energie v síti – pozn. red.). Proto je aktuálně trendem, že firmy přistoupí k těmto instalacím i bez dotační podpory,“ zmínil Žák.

Klesly ceny komponent, a tedy i FVE

Desetikilowattová elektrárna na rodinný dům dnes podle slov Nekvapila stojí již méně než 400 tisíc korun, z nichž se ještě odečítá dotace. I když se postupně míra dotace pro domácí fotovoltaiky snižuje, ve finále domácnosti na FV elektrárnu vynaloží stejně peněz, protože současně se snižuje i cena komponent. „Před dvěma lety stála desetikilowattová elektrárna kolem pěti set tisíc. Dnes jsme o dvacet procent níže,“ vysvětlil Nekvapil.

František Žák dodal, že výrazně spadly také ceny bateriových úložišť, podle jeho odhadu meziročně až o 25 procent. Proto už dnes firmy velká bateriová úložiště stavějí. „Ovšem nedá se očekávat, že by cena spadla ještě níže, protože hodnota lithia již klesla na pár procent z původní ceny,“ vysvětlil Žák. Návratnost velkých bateriových úložišť nyní investoři běžně odhadují do čtyř či pěti let, a to i bez dotace.

Marek Vaculík očkává, že nyní se díky dotacím trh otevře spíše pro malé hráče, menší výrobní podniky, které si vyrobenou elektřinu uloží a využijí pro vlastní spotřebu.

„Drobné firmy jsou často připojené na nízkém napětí a jsou limitované příkonem jističe. FVE a bateriové úložiště firmám může pomoci rozšířit provozovnu, aniž by musely měnit jistič. Jsou firmy, u nichž se návratnost takové instalace pohybovala kolem tří let bez dotací,“ podotkl Žák.

Pro společnosti jsou k dispozici dotace na fotovoltaiku i od Národní rozvojové banky, ovšem dlouho se na ně čekalo. „Nejprve byl tento program pro řadu firem dosti nečitelný, protože kombinuje složku dotační a úvěrovou. I nám chvíli trvalo, než jsme se pravidly prokousali a byli jsme schopni je klientům vysvětlit,“ přiznal Vaculík. Nyní naopak pozoruje velký příliv žádostí o podporu právě z tohoto programu.

Konzultační firmy, jako je například Enovation, pomáhají zájemcům o dotace nejen s přípravou žádosti, ale také s přípravou, realizací a monitoringem tak, aby poskytovatel měl jistotu, že prostředky byly využity správně. „V případě například Modernizačního fondu je však administrativní zátěž poměrně velká. Po firmách požaduje infomace, které jsou veřejně dostupné a poskytovatel by si je klidně mohl najít sám. Typicky například finanční výkazy nebo evidenci majitelů a podobné rejstříky,“ krčil rameny Vaculík.

Vlastní cloudové úložiště jako ochrana

Stejně jako klesly ceny mnoha komponentů pro FVE, zlevnily se také střídače. „U nich ale pokles není tolik markantní. Ovšem vyvíjí se nové střídače a s většími je problém, protože zkušebny často nejsou schopny otestovat tak velké výkony,“ zmínil Žák.

U střídačů je zásadním tématem také jejich kybernetická bezpečnost, protože velká část se jich vyrábí v Číně a panují obavy, že by je Číňané mohli na dálku ovládat.

„Cloudové úložiště máme v Německu a v Česku, takže do Číny běžně data nejdou. Ovšem čínský výrobce je může na dálku stahovat. Pokud si chcete zajistit bezpečnost, máte možnost si udělat vlastní cloudové úložiště a oddělit síť, aby se na ni zvenku nikdo nedostal. Někteří velcí odběratelé to takhle udělali,“ podotkl Žák.

Diskutující zhodnotili také celkový vývoj českého trhu s fotovoltaikami v několika posledních letech. Shodli se, že po solárním boomu v letech 2008 až 2010 se dnes trh instalačních firem výrazně pročistil a zůstaly převážně ty, které poskytují kvalitní služby. Je to i díky tomu, že se zákazníci naučili využívat recenzní fóra a dodavatele vybírají podle zkušeností jiných zákazníků.

Nekvapil připomněl, že při pořízení fotovoltaik již zdaleka nejde jen o instalaci, ale také o chytré řízení energií. „Zákazníci to vyžadují, ať už ve vztahu k akumulaci, nebo ve vztahu k distribuci a ukládání energie v rámci domu či ve firmě. Tento trend tu je a myslím, že bude ještě zesilovat,“ odhaduje.

