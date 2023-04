Hnutí SPD jedná o koalici s Trikolorou do krajských voleb v příštím roce a nevylučuje ani spojení pro hlavní sněmovní volby. A to v situaci, kdy průzkumy začaly registrovat rok fungující stranu PRO, která stojí v posledních měsících za protivládními demonstracemi na Václavském náměstí. Pokud by se trojice SPD, Trikolora a PRO dala dohromady, mohla by ve sněmovních volbách oslovit až kolem 15 procent voličů. Shodli se na tom oslovení experti na volební průzkumy – sociolog Jan Herzmann a ředitel agentury Median Přemysl Čech. Byť se zatím o podobné koalici nejedná, není podle vyjádření některých představitelů těchto stran nebo hnutí zároveň až tak nepravděpodobná, jak by se mohlo zdát.

