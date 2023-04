Jestli vedení České národní banky v posledních měsících na něčem záleželo, tak na tom, aby „trh“ přesvědčila, že se rozhodně nechystá snižovat sazby. Pochopitelně, i sebemenší nejistota se v nervózní době může projevit na kurzu koruny a to je to poslední, co centrální bankéři při boji s inflací potřebují. Přípustné jsou z jejich hlediska – alespoň pro současnost – jen úvahy o tom, zda základní sazbu ponechat na současných sedmi procentech, nebo ji o něco zvednout. Tak mluvil po posledním měnovém zasedání guvernér Aleš Michl a záznam z něj to ještě zdůraznil: „Členové bankovní rady se shodovali, že snižování úrokových sazeb není na obzoru.“

Klíčová slova „shoda“ a „není na obzoru“ zabrala a koruna vyrazila k nejsilnějším úrovním za posledních skoro 15 let. Ovšem v úterý přišel nečekaný šrapnel: „Snížení sazeb je možné na zářijovém jednání (bankovní rady), pokud inflace půjde správným směrem,“ zablikalo před polednem na monitorech obchodníků. A váhu informace ještě podtrhl autor citátu: vlivná viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. Úlek těch, kdo vsadili na korunu, nebyl hraný.