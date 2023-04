Znovu šest let vězení pro fotbalového bosse Miroslava Peltu, o půl roku více pro bývalou náměstkyni ministryně školství a jeho milenku Simonu Kratochvílovou a osvobození zbývajících obžalovaných včetně předsedy České unie sportu Miroslava Jansty.

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze Lenka Cihlářová tak po roce a půl zopakovala svůj verdikt v kauze zneužitých dotací ministerstva školství, který jí k novému projednání vrátil Vrchní soud v Praze. Ten její první rozsudek zrušil s odůvodněním, že se musí více zabývat výší způsobené škody. A také lépe odůvodnit, proč zprostila obžaloby zbylé tři obviněné.

Soudkyně Cihlářová ale nakonec udělila zcela totožné tresty jako minule. A stejně jako tehdy vyčíslila způsobenou škodu na 175 milionů korun. Pelta musí zaplatit navíc pětimilionovou pokutu, Kratochvílová dva miliony a šest let nesmí působit ve vedoucí funkci ve veřejné správě.

Velkou roli hrály odposlechy, které zachytily, jak se tehdejší šéf Fotbalové asociace ČR Pelta spolu s Kratochvílovou v jejím bytě (který Pelta platil) domlouvali, komu při rozdělování dotací vyhoví. A to ještě dříve, než zasedla kvůli tomu zřízená výběrová komise. „Popřeli zcela smysl poskytování státní podpory sportu v této oblasti,“ konstatovala na adresu obou odsouzených Cihlářová.

Oba se podle rozsudku dopustili pokusu o zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Naopak stejně jako napoprvé odešly osvobozeny kromě Jansty i Česká unie sportu a Fotbalová asociace ČR včetně jejich představitelů. Případ bude znovu řešit vrchní soud, oba odsouzení i státní zástupce se na místě odvolali.

Mezi hlavními podezřelými byl původně i někdejší vlivný náměstek pražského primátora za ČSSD Karel Březina. Odposlechy ukazují, že do rozdělování dotací mluvil. „To chce Karel a Karel ví dobře, proč to chce,“ uváděl při zaznamenané schůzce v pronajatém bytě Pelta o některých projektech. Březinu policie zatkla společně s Peltou a dalšími v květnu 2017. Nakonec jej ale propustila a v případu teď Březina figuroval jen jako svědek. Policii se nepodařilo zdokumentovat, jak do manipulování s dotacemi zasahoval.

Sociálnědemokratický politik nedůvěřoval klasickým telefonům a ke komunikaci používal šifrovací aplikaci Threema. Policisté tak zachytili jen několik SMS, kdy si s ním Kratochvílová či Pelta domlouvali místo schůzky. Co na nich probírali, však vyšetřovatelé nezjistili. A sám Březina odmítl vypovídat i jako svědek. Odůvodnil to obavou, že by mohl být stíhán.

Nicméně také Březina nakonec stojí před soudem. Policisté začali současně s Peltovou kauzou rozplétat i dotační sportovní chobotnici na pražském magistrátu. Loni poslali před soud dvě magistrátní úřednice a sedm zastupitelů včetně Březiny či vlivného lidovce Jana Wolfa. Soudce Miroslav Rákosník bude v projednávání případu pokračovat příští středu a čtvrtek.

Na manipulace s dotacemi ministerstva školství narazila policie, když začala vyšetřovat zcela jiný případ − okolnosti, za jakých soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Sylva Mašínová rozhodla spor mezi fotbalovým rozhodčím Tomášem Kovaříkem a Peltovou pravou rukou, místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem. A překvapeně zjistila, že uvedená soudkyně byla Peltovou milenkou.

Dotační kauza způsobila velké problémy řadě obcí a sportovních spolků. Mnohé z nich poté, co jim ministerstvo oznámilo, že jejich projekty uspěly, uzavřely smlouvy se stavebními firmami. Jenže po propuknutí aféry a obvinění její náměstkyně tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedený dotační program zrušila, a slíbené peníze tak obce a spolky nedostaly.