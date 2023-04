Zbrojnímu sektoru se od loňské výrazné změny bezpečnostní situace daří. Je v popředí zájmu mezi akciovými i dluhopisovými investory. Pohled na zbrojařský průmysl se za více než rok proměnil. V hledáčku investorů je tak i Colt CZ. Tento výrobce ručních palných zbraní se od svého vstupu na pražskou burzu v říjnu 2020 velmi dobře etabloval na kapitálovém trhu. Mix rostoucího hospodaření, dobrých manažerských rozhodnutí a snahy o atraktivní dividendovou politiku se projevil do ceny akcie, jež se za dva a půl roku zdvojnásobila na aktuálních zhruba 580 korun.

Management firmy působí fundovaně, dbá na finanční stabilitu, zadlužení drží na nízkých úrovních. Zároveň je vidět „tah na bránu,“ když předloňská akvizice amerického Coltu byla trefou do černého. A šlo o nákup za velmi přijatelnou cenu, kdy vyjádřeno ukazatelem EV/EBITDA činí hodnota společnosti včetně započtení dluhu pěti- až šestinásobek EBITDA (provozního zisku před odpisy). Navíc koupit firmu, která vám výrazně posílí pozici v segmentu ozbrojených složek a ještě více geograficky diverzifikuje byznys, byl vydařený tah. Výsledkem byly silné růsty hospodaření v letech 2021 a 2022. Letos to bude hlavně o organickém růstu. Další akviziční ambice jsou však patrné.

Společnost nedávno oznámila plán emitovat dluhopisy v řádu nižších jednotek miliard korun. Do toho čím dále více komunikovaná ambice do roku 2025 dosáhnout na miliardu eur v tržbách a 200 milionů eur provozního zisku (60procentní, respektive 40procentní nárůst oproti roku 2022). Jinými slovy, klidně už letos se můžeme dočkat oznámení nějaké transakce. Ta podle mého názoru může mít hodnotu i ve středních jednotkách miliard korun a mohla by do tržeb přinést čtyři až pět miliard korun a do EBITDA kolem jedné miliardy.

Kombinace naplňování letošního organického růstu a dobře zvládnuté akviziční strategie pak vytváří poměrně silný fundament a může v průběhu letoška posouvat cenu akcie výrazněji přes 600 korun. Shrnu-li, nevnímám akcie Colt CZ, i přes růsty v minulých letech, jako nadhodnocené. Aktuálně se obchodují na rozumné úrovni a hodnota firmy odpovídá sedminásobku letošní EBITDA a ukazatel P/E (cena akcie k zisku na akcii) je na hodnotě devět.