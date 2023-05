Hlava mi odpočívá u tetování a ruce u Pickey, líčí nadšeně Denisa Hrubešová, podnikatelka a tatérka v jednom. Se svým spolubydlícím, programátorem Davidem Slačálkem, se rozhodli vykročit do neznáma a skoro po dvou letech příprav odstartovali v roce 2021 svou platformu, přes kterou si mohou zájemci předplácet audio, video či psaný obsah od konkrétního tvůrce. O Pickey má zájem čím dál více Čechů, díky čemuž služba nedávno získala dalšího investora. Peníze hodlá Hrubešová s kolegou použít na rozvoj platformy a vznik prostoru, kde se budou moci scházet jednotliví tvůrci a nahrávat tam své podcasty.

Původně jste chtěli vytvořit systém na prodej online přednášek. V hlavě se vám pak zrodil nápad vytvořit odebírací platformu. Kdy přišel zlom, že jste starý projekt zahodili?

Šla jsem na víno s kamarádkou a řekla mi, že jestli to okamžitě nerozjedeme, přijde někdo jiný, kdo to začne dělat. Opilá jsem jela domů a volala Davidovi, ať stopne velkou objednávku designu webu a na poslední chvíli jsme starý projekt ukončili.

Proč jste chtěli vybudovat platformu na předplácení obsahu?

Začali jsme vnímat, jak se lidi stahují do online prostředí. I ti, kteří tam dřív tolik času netrávili, což bylo kvůli covidu. Všímali jsme si takových povzdechů, že v Česku chybí něco na způsob Patreonu (zahraniční odebírací platforma – pozn. red.). Mluvili o tom, že by si Patreon i založili, ale že tomu nerozumí, bojí se, jak to bude fungovat, nebo nevědí jak na daně. Tak jsme se rozhodli, že tohle uděláme pro český trh. Trvalo nám to rok a půl. Nejdřív jsme to viděli jako horu, kterou v životě nevyjdeme. My dva bez zkušeností, nikdy jsme neměli žádnou firmu. Nemysleli jsme si, že to bude velké a že takhle vyrosteme.