Při procházení výčtu slabin, které vedly k pátečnímu snížení ratingu Francie, budete mít dojem, že jste v rodných luzích a hájích. Kritika velkých deficitů státního rozpočtu pražské a pařížské vlády se liší jen v důrazu. Francii analytici agentury Fitch, jednoho z trojice rozhodujících tvůrců ratingů, vytýkají, že její rozpočtový deficit je značně nad úrovní typickou pro země se stejným hodnocením, u Česka je rozdíl „jen“ významný. Z hlediska výběru daní (a tedy i dlužníků) je špatnou správou slabý ekonomický růst společný oběma zemím. Pro obě je bolehlavem i penzijní systém. Macron sice dokázal prosadit pozdější odchod do důchodu, ale, jak Fitch připomíná, za cenu celonárodních protestů, posílení antisystémových sil a rizika zvrácení předchozích reforem.

A zatímco Česko dostalo před dvěma měsíci ještě odklad a přes negativní výhled rating udrželo, Francie už to štěstí neměla. Také se musela měřit s o stupínek vyšší ligou, do té, v níž jsme my, teprve sestoupila. Teď aby Česko nesestoupilo také.