Trend růstu cen náhradních dílů i servisních prací pokračuje i v letošním roce. Na trhu autopojištění tak aktuálně nejvíce rezonují dopady eskalující škodní inflace. Průměrná majetková škoda z nehod vzniklých a uhrazených během 1. čtvrtletí tohoto roku dosahuje již 42 213 Kč, meziročně se zvýšila téměř o 16 procent.

„Za celý rok 2022 se průměrná škoda včetně nároků spojených se škodou na zdraví navýšila o 14,3 procenta. Samotná škoda na majetku roste tempem přes 17 procent, a dokonce tak překonává i rekordní inflaci spotřebitelských cen,“ doplňuje čísla Petr Jedlička, pojistný matematik z České kanceláře pojistitelů.

Škodní inflaci ovlivňují navyšující se ceny práce a náhradních dílů v autoservisech, ale také modernizace vozového parku a s ní spojená vyšší finanční náročnost prováděných oprav. „Netýká se to přitom pouze nových modelů, ale i starších aut. V šestiletém horizontu průměrná škoda vzrostla o padesát procent, podobně dramaticky se vyvíjí i ceny lakýrnických prací, které od roku 2017 vzrostly v průměru o více než 11 procent. V případě skel jde o nárůst nákladů od téhož roku minimálně o osm procent,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Bude nutné pojistit i větší elektrokoloběžky

Oslovení odborníci předpokládají, že výše škodní inflace bude i nadále dosahovat vysokých hodnot. Navíc ještě stále na trhu panuje nejistota dalšího vývoje v souvislosti s dodavatelskými řetězci, cenami energií, nedostatkem nových vozidel a delšími čekacími lhůtami.

Klíčovou otázkou pro další vývoj bude, v jaké míře a kdy dojde ke zpomalení nárůstu nákladů na opravy. „V tomto smyslu jsme poměrně optimističtí, protože již v letošním roce předpokládáme škodní inflaci mírně nižší než vloni a příští rok zhruba poloviční v porovnání s rokem 2022,“ říká tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa a dodává, že do odhadů může zásadním způsobem zasáhnout vývoj války na Ukrajině. A to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu.

Velkou změnou pro oblast povinného ručení bude také očekávané přijetí nové legislativy upravující jeho rámec. „Kromě nárůstu minimálních limitů plnění v povinném ručení na 50 milionů korun dojde například k zavedení povinnosti pojištění i u dosud opomíjených kategorií, jako jsou větší elektrokoloběžky,“ doplňuje Milan Káňa.

Průběžné zdražování

Turbulentní vývoj cen pojišťovny intenzivně sledují a vyhodnocují. Dá se předpokládat, že jejich rostoucí náklady se promítnou také do cen pojištění. Některé již k jejich nárůstu přistoupily. „Ceny autopojištění zatím v letošním roce upravujeme průběžně, abychom škodní inflaci zohlednili. Týká se to jak havarijního pojištění, tak povinného ručení,“ říká Marie Petrovová, tisková mluvčí Allianz pojišťovny.

„Loňský rok byl z tohoto pohledu atypický, protože nárůst pojistného byl poměrně velmi nízký, v letošním roce ale předpokládáme, že pojistné zamíří vzhůru, a to jak u nově příchozích, tak stávajících klientů, a bude se týkat jak povinného ručení, tak havarijního pojištění,“ potvrzuje plánované zvýšení cen také Milan Káňa z Kooperativa pojišťovny.

Nárůsty cen pojištění by neměly být příliš vysoké a měly by se pohybovat v jednotkách procent. Na trhu stále panuje vysoká konkurence, která drží ceny na nižších hodnotách. Pojišťovny také avizují, že by navýšení mělo být mírnější pro méně rizikové klienty, a některé zohledňují ceny pojištění pro elektrovozidla.

Elektromobilů bylo v roce 2022 pojištěných přibližně 13 tisíc. Riziko vzniku škody mají přitom o 24 procent vyšší proti vozidlům se spalovacím motorem. „Průměrná škoda z povinného ručení způsobená elektromobily je srovnatelná s hodnotou průměrné škody u vozidel se spalovacími motory. Nicméně odhadované náklady na škody, likvidaci a administrativu smluv vycházejí u elektromobilů na 43 milionů korun, což je srovnatelné s výší jejich pojistného. Je to tak bez jakéhokoliv prostoru pro tvorbu potřebného kapitálu na krytí rizik,“ říká Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.

Další trend, který lze nyní na trhu pozorovat, se týká havarijního pojištění. Nárůst cen nových vozidel se promítá do vyšší poptávky po ojetinách. „Zájem o havarijní pojištění platí jednoznačně pro nová či zánovní vozidla do stáří přibližně osmi let. Zřejmě z tohoto důvodu vzroste u starších vozidel zájem o různá doplňková havarijní pojištění, která jsou výrazně levnější než celé plnohodnotné havarijní pojištění,“ je přesvědčená Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

„Tento trend pozorujeme už nyní, kdy zájem o připojištění skel, přírodních rizik či asistenčních služeb trvale roste,“ doplňuje Čapková.

Tempo počtu pojištěných aut zpomaluje

Snížená produkce nových aut během covidu a růst jejich ceny se začínají se zpožděním projevovat na celkových přírůstcích pojištěných vozů.

„Počet pojištěných vozů s platným povinným ručením za celý rok 2022 roste tempem o 2,2 procenta, což je v celoročním srovnání růstu počtu pojištěných vozidel výrazně méně než v roce 2021 i než v průběhu posledních dvou předcovidových let,“ říká Petr Jedlička.

Automobily Stáhněte si přílohu v PDF

„Dosažený nárůst počtu pojištěných aut v roce 2022 tak vychází přibližně o třetinu nižší než v těchto předchozích letech a jedná se tak o významné zpomalení růstové dynamiky,“ dodává.

Podvod se sraženou srnou

Kromě uvedených trendů registrují pojišťovny i nárůsty v jiných oblastech. Například ČPP v roce 2022 vyřešila rekordní počet pojistných podvodů, téměř dvojnásobný počet případů oproti roku 2021. Uchráněná hodnota z uzavřených případů činila téměř 90 milionů korun.

„Klient krátce po sjednání pojištění nahlásil škodu, ve které uvedl, že ráno při cestě do zaměstnání srazil srnu. Během vyšetřování se zjistilo, že se jedná o podvod, krev neodpovídala rozetření na vozidle, a co podvodníka jednoznačně usvědčilo, byly zbytky srsti srny. Nehoda se stala v létě na konci prázdnin, ale srst na autě odpovídala srsti, kterou mají srny v zimě,“ přidává příklad za všechny mluvčí ČPP.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.