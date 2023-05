Za inflaci je zodpovědná Česká národní banka, guvernér by neměl házet vinu na vládu, tak reagoval na slova guvernéra Aleše Michla hned po středečním měnovém jednání premiér Petr Fiala. Guvernér Michl ve středu v emotivním projevu po právě skončeném hlasování, kde jen těsně převážila stabilita úrokových sazeb, tepal vládu za deficity státního rozpočtu.

Nejde o nijak ojedinělou přestřelku mezi vládou a centrální bankou. Premiér s guvernérem byli v historii mnohokrát na kordy a cosi, co se jmenuje „optimální mix fiskální a měnové politiky“, bylo a dnes nám je opět vzdálenější než konec nekonečného vesmíru. Platí ovšem, že kdyby vláda dokázala vyrovnat rozpočet, nemusela by být měnová politika tak přísná. Rozpočtová konsolidace, která vede k útlumu ekonomiky, navíc inflaci srazí skoro okamžitě, zatímco horizont měnové politiky je osmnáct měsíců a dalších spoustu měsíců trvá spor o to, jestli to před víc než rokem udělala centrální banka dobře, nebo špatně.