Česko bude i letos muset žít s pádivou inflací, která ekonomice významně škodí a většině lidí zhoršuje životní úroveň. Podle nové prognózy ČNB bude inflace vyšší, než předvídaly její starší odhady, a dosáhne průměrně 11,2 procenta.

Od jasných příznaků příchodu inflační vlny přitom uběhly nejméně dva roky. To je dost na to, aby měnová politika zabrala, ač jsou samozřejmě okolnosti, za nichž došlo k dramatickému růstu cen na většině planety, zcela mimořádné. A protože od korunovace guvernéra Aleše Michla, který významně změnil kurz české měnové politiky, je to už téměř rok, začínají se hledat viníci pro případ, že by se inflace nedostala k cíli centrální banky dost rychle. Terčem bankéřů z Příkopů se stala, jak jinak, vláda.