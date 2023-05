Centrální banka dál dusí ekonomiku, centrální banka promeškala nejlepší příležitost ke zvýšení úrokových sazeb či centrální banka nepřekvapila. Reakce na poslední měnové jednání, na kterém Česká národní banka podržela klíčovou repo sazbu na sedmi procentech, odrážejí větší či menší zklamání.

Developeři, poskytovatelé hypoték a vůbec všichni, kteří mají co do činění s nemovitostmi, toužebně vyhlížejí první snížení úroků. Ekonomové zase argumentují, že i když celková inflace klesá, mzdy rostou, inflační očekávání jsou neukotvená a vládní fiskální politika předvádí ohňostroj marnosti. A že by měla ČNB co nejdřív zvýšit sazby, aby je zase mohla v září či v říjnu snížit.