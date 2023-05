Máme se dobře? Máme ekonomické problémy? Soudě dle reakcí ČNB a jednání či projevu členů bankovní rady (až na pár výjimek) je zde jakýsi „klid po bouři“. Přitom se dnes nacházíme v jedné z nejhorších ekonomických situací za posledních 30 let.

Česká ekonomika je v recesi a bez růstu, což ovlivňuje nejen naše peněženky, ale i to, co může stát rozumně poskytovat těm, kteří to potřebují. Bezprostředně největší problém české ekonomiky je však vysoká inflace. Drahota roste a je více a více bolestná pro ty, kteří více a více upadají do absolutní chudoby. Mnoho malých a středních firem trpí a je pod obrovským tlakem ufinancovat své operace při dnešních vysokých úvěrových sazbách. Jsme stát s nejvyšší mírou inflace v Evropě, výrazně naše tempo zdražování převyšuje jen Maďarsko. Řadíme se k významným odstrašujícím příkladům, jako jsou Turecko, Argentina či Pákistán. ČNB přitom čeká a klidně ohlásí, že odhaduje snižování míry inflace až někdy koncem tohoto roku.