Na první pohled by se mohlo zdát, že inflace přinutí lidi více šetřit a omezit zbytné věci na minimum. Zájem o atrakce typu tandemových seskoků z letadla, jízdy v luxusních autech na závodních okruzích nebo letů horkovzdušným balonem ale neopadá. A to i přesto, že cena takového zážitku jde do několika tisíců korun.

Jan Hájek, majitel firmy Zážitky.cz, přeprodávající nebo provozující zmíněné atrakce, svou firmu často označuje za továrnu na zážitky. Během pandemie covidu se mu ovšem pořádně zadrhla. Vládní opatření mu byznys v prvních měsících pandemie v podstatě zastavila a Hájek přemýšlel, jestli firmu vůbec udrží naživu. Teď se mu elán vrátil. V rozhovoru pro HN říká, že i přes inflaci, pandemii a válku na Ukrajině se lidé chtějí bavit a za zážitky utrácejí. Tržby firmě rostou tak, že už je dokonce na lepších číslech než před covidem.