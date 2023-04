Staroegyptský Osiris, sumerská Ninkasi, řecký Dionýsos a další starověcí bohové stojí za napodobeninou ikonické brány Plzeňského Prazdroje. Ta v uplynulých týdnech a měsících vznikla uvnitř historického domu v těsné blízkosti pražského Můstku. Všichni tito bohové byli spojeni s pivem, a jsou proto součástí projektu, pro který se trochu obtížně hledá správný popis. Doslovný překlad anglického názvu Pilsner Urquell The Original Beer Experience, tedy originální pivní zážitek Plzeňského Prazdroje, zní v češtině trochu zvláštně. Není to přitom muzeum ani zábavní park a ani hospoda, byť plzeňské pivo plánují v dolní části Václavského náměstí čepovat ve velkém množství.

„Je to show,“ přichází s možná nejpříhodnějším pojmem Nick Penny. Britský manažer Prahu dobře zná, několik let zde strávil v devadesátých letech coby zástupce výrobce skotské whisky Johnnie Walker. I jeho další profesní život je spojen s nápojovým byznysem, řídil pivovary v Rumunsku či Bosně. Nyní se do české metropole vrátil, aby zrealizoval projekt spojený s ryze českým nápojem. Jak vysvětluje v zatím prázdném výčepu v druhém patře noblesního domu, kde těsně před oficiálním otevřením probíhají poslední práce, před dvěma lety se s ním spojil britský investor dlouhodobě aktivní v Česku Robert Neale.