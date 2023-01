Vývoj na německém pivním trhu vždy předurčoval trendy, které s odstupem několika let dorazily i do Česka. Bohužel pro pivovary to nejsou zrovna trendy příznivé. Dříve než v tuzemsku tam odstartoval sice pozvolný, ovšem neustávající pokles spotřeby piva na hlavu. Rovněž se tam dříve také začali pivaři přesouvat z hospod k levnější domácí konzumaci.

A k tomu se nejnověji přidává i rostoucí obliba dovozových piv před tradičními německými značkami, což se projevuje především u mladých konzumentů. Nikoho už prý nezajímá dokonce ani zákon o čistotě piva z roku 1516, nejstarší potravinářská norma na světě, stěžuje si expert Klaus-Dieter Koch.