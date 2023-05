Až vláda dokončí balíček opatření ke snížení schodku veřejných financí, chystá se pustit do debaty o konopných výtažcích. Zatímco ministerstva zdravotnictví a zemědělství mají na stole zákazy jejich prodeje, Piráti jsou pro jejich legální prodej. A mají v tom podporou premiéra a šéfa ODS Petra Fialy. Zavedení státem regulovaného trhu s konopnými látkami HHC a CBD by totiž znamenalo další příjmy do rozpočtu.

