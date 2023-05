Naše země stojí před nepříjemným, ale nutným procesem – před snížením obrovského strukturálního (tedy trvalého) deficitu. To, že v tom v Evropě nejsme sami, moc nepomáhá. Ekonomiku, a tím i lidi, to bolet bude. Samozřejmě v míře odpovídající tomu, jak dobře bude balíček sestaven. Jak jsme se k tomu dostali a kdo za to může?

Jeden vládní poslanec nedávno správně zmínil, že lidé aplaudující politikům, kteří na dluh zvýšili výdaje státu, nesou spoluodpovědnost za dnešní rozpočtovou díru. Je ale třeba připojit i to, že stejné platí pro ty, kteří tleskají snižování daní bez odpovídajícího snížení výdajů. Jinými slovy, spíše než hledat „kdo za to může“ by u nás mělo smysl hledat (ne zrovna velkou) skupinu, která je v tom „nevinně“ (ale i tak to zaplatí).